Можно ли тренироваться с макияжем

По её словам, качественная косметика во время занятий спортом с высокой вероятностью не навредит коже. Основную опасность представляет дешёвая косметика, которая при смешивании с потом может вызвать аллергию. Но есть и другие нюансы.

Главный фактор риска для кожи — качество косметических средств. Дешёвая косметика, смешиваясь с потом, действительно может спровоцировать аллергическую реакцию, рассказала «Газете.Ru» врач-дерматолог Юлия Галлямова.

Но всё же на практике случаи серьезных реакций от качественной косметики во время тренировок встречаются нечасто.

«Есть косметика плохого качества, которая может смешаться с потом и вызвать дополнительную аллергическую реакцию. Но в большинстве случаев я таких моментов не встречала, когда на фоне занятия спортом косметика вызывает какие-то явные аллергические реакции или дерматит», — объяснила Галлямова.

Тем не менее медик призвала помнить, что косметика — всегда аллерген.

«Если предположить, что на фоне пота она сделать какую-то свою химическую реакцию — это вполне возможно. Все-таки пот содержит активные вещества, в том числе и соли», — отметила специалист.

При физических нагрузках кожа нагревается, а поры расширяются. Из-за этого компоненты косметики проникают глубже, что увеличивает риск раздражения и аллергических реакций.

Так что, основное правило для тех, кто не хочет смывать макияж перед тренировкой — выбирать проверенные качественные продукты.

