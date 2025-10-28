Звезда «50 оттенков серого» надела платье с полупрозрачным декольте

Звезда «50 оттенков серого» и актриса Дакота Джонсон появилась на публике в платье с полупрозрачным декольте. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

© globallookpress

Дакота Джонсон посетила шоу Vogue World, которое прошло 26 октября в Лос-Анджелесе. Актриса позировала перед фотографами в черно-розовом макси-платье с полупрозрачным декольте, украшенном паетками и стразами. Артистка добавила к образу клатч и браслеты. Визажист сделал знаменитости макияж в естественных тонах с розовой помадой, а стилист уложил волосы.

© Газета.Ru

Журналисты отметили, что это первый выход Дакоты Джонсон в свет после новости о том, что ее бывший жених, певец Крис Мартин, начал встречаться с актрисой Софи Тернер.

На прошлой неделе инсайдер из окружения звезд рассказал, что в конце сентября Софи Тернер окончательно рассталась с британским аристократом Перегрином Пирсоном после двух лет отношений. По словам источника, спустя неделю после разрыва 29-летняя актриса отправилась на свидание с 48-летним фронтменом Coldplay Крисом Мартином. При этом представитель артистки отказался от комментариев. Ни Тернер, ни Мартин также не подтвердили информацию.