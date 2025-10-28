Молодожены рассказали о свадебных трендах этого года

Столичные загсы провели среди 900 пар опрос о свадебных трендах 2025 года, результаты которого показали, что молодожены отдают предпочтение камерным торжествам, стремятся к уюту и простоте — от выбора площадки до свадебного образа. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

© Mos.ru

«Мы провели опрос о свадебных трендах среди 900 столичных пар, чтобы лучше узнать предпочтения наших молодоженов. Результаты показали, что столичные пары все чаще выбирают уютные камерные форматы. Кроме того, 40 процентов выбирают соблюдать только самые важные традиции, например танец отца и дочери, а 17 процентов создают свои собственные. Большинство по-прежнему придерживается классических канонов при выборе платья, костюма и букета. Больше половины невест берут фамилию жениха», — рассказала Анастасия Ракова.

В 2025 году камерные форматы продолжают вытеснять масштабные торжества: 33 процента опрошенных приглашают на свадьбы до 20 гостей, а 19 процентов выбирают провести этот день вдвоем. Только восемь процентов пар намерены пригласить на свадьбу более 100 гостей. Это подтверждает тренд последних лет: свадьба становится праздником для самых близких, а не массовым мероприятием.

Среди столичных пар по-прежнему в моде классика — более 45 процентов выбирают традиционные белое платье и костюм. 32 процента предпочитают современный минимализм и наряды без излишеств, еще 13 процентов — эксклюзивные дизайнерские образы. Почти 54 процента невест планируют дополнить свой наряд фатой.

При выборе букета невесты треть опрошенных выбирают классические светлые композиции, а 17 процентов — минималистичное изделие из одного сорта цветов. Пары также прибегают и к нестандартным решениям — шоколадным или даже «острым» букетам из перцев чили. Букет из живых цветов с добавлением бисера и иных декоративных элементов выбрали пять процентов опрошенных.

Около 65 процентов пар готовят праздничную программу на свадьбе — больше трети опрошенных приглашают на праздник ведущего. Не менее важный элемент праздника — музыкальное сопровождение. 26 процентов опрошенных для создания атмосферы отдают предпочтение живой музыке, 26,7 процента приглашают диджея. Еще одна составляющая торжества — фото- и видеосъемка: более 45 процентов пар приглашают и фотографа, и видеографа на все этапы торжества.

Набирают популярность одноярусные торты — 32 процента пар выбирают лаконичные формы вместо классических многоярусных конструкций. Некоторые (12 процентов) предпочитают десерт-стол вместо торта. Самым популярным выбором остается классический многоярусный торт (33 процента).

Около 50 процентов женихов организовали романтическое предложение, но 18 процентов опрошенных молодоженов приняли совместное решение. Обручальные кольца столичные пары выбирают быстро: более 40 процентов определились в первый же день. Некоторые из них отдают выбор в пользу уникальных и символичных изделий: около девяти процентов сделали обручальные кольца самостоятельно.

Почти половина опрошенных (49 процентов) укладываются в бюджет на все мероприятие до 300 тысяч рублей, а 14 процентов готовы потратить свыше миллиона.

Для проведения торжественных церемоний в Москве доступно свыше 60 площадок, среди которых есть дворцы бракосочетания, музеи, станция метро «Маяковская», усадьбы и рестораны.

Определиться с местом поможет сервис «Наша свадьба» на портале mos.ru — подробный гид по местам для проведения церемоний бракосочетания в столице. С помощью фильтров можно задать необходимые параметры, например вид площадки, стиль интерьера и другие особенности. Кроме того, сервис позволяет указать желаемую дату регистрации, ближайшую станцию метро, максимальное количество гостей и другое. На страницах сайта есть подробное описание и контактные телефоны.

Подать заявление на регистрацию брака можно на портале государственных услуг, а также во дворцах бракосочетания. Государственная пошлина — 350 рублей.

Оперативно узнавайте главные новости в официальных каналах города Москвы в мессенджерах MAX и «Телеграм».