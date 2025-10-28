Валя Карнавал выложила фото в микрошортах

Блогерша и певица Валя Карнавал снялась в микрошортах. Она поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

Валя Карнавал была запечатлена в серой футболке с принтом, которую дополнила черным корсетом и микрошортами. Блогерша также надела часы и ботильоны на каблуках. Певица предстала перед камерой с уложенными распущенными волосами и макияжем с черными стрелками и розовой помадой.

На прошлой неделе 23-летняя Валя Карнавал опубликовала фото, где стояла в коричневой кожаной куртке с меховым воротником Miu Miu и синих облегающих джинсах. Блогерша дополнила образ солнцезащитными очками бордового цвета. Она позировала с коричневой кожаной сумкой Hermes Birkin. Стоимость похожего изделия на сайте люксовых вещей Farfetch составляет $60,260 (более 4 870 000. — прим.ред.).

До этого Валя Карнавал стала гостьей премьеры мюзикла «Любовь без памяти» по песням рэпера Басты, которая прошла «Вегас Сити Холл». Она позировала перед фотографами в синей полосатой блузе с декольте, черных облегающих брюках и ботильонах на каблуках. Блогерша добавила к образу сумку на плечо, кафф и цепочку с кулоном. Певица собрала волосы в гладкий хвост и сделала макияж с угольно-черными стрелками и нюдовой помадой.