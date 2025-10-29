Стилист раскритиковал образ Ани Лорак на концерте в Кремле

Певица Ани Лорак выступила в Кремле на гала-концерте шоу «Голос». Артистка появилась на сцене в платье с блестками цвета шампанского и сапогах в тон. Стилист Саша Стиль в разговоре с сайтом «Страсти» оценила образ звезды.

© Passion.ru

Эксперт считает, что артистка неудачно подобрала наряд, с которым в итоге «слилась». Вечернее платье цвета шампанского и дневной пастельный макияж не дополнили друг друга, несмотря на единую цветовую палитру, уверена Саша Стиль.

© Соцсети

«Рисунок на платье в форме ячеек не сочетается с прямыми вытянутыми волосами Лорак. В прическе не хватает дробности для гармонии с платьем. Вечерние чёрные стрелки выглядят нелепо в тандеме с пастельной бежево-кирпичной помадой. Чёрные брови диссонируют с коричневым оттенком русых волос, как и блестящие тени с матовой помадой», — объяснила стилист.

По мнению эксперта, образ не состоялся, из-за грубых стилистических ошибок. Анне, объясняет Саша, нужны иные оттенки вечернего гардероба и макияжа, которые проявят прекрасные черты ее внешности.