23-летняя дочь Кейт Мосс пришла на вечеринку в платье с глубоким декольте

Дочь британской супермодели и актрисы Кейт Мосс Лила Мосс пришла на вечеринку Vogue World в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

23-летнюю наследницу манекенщицы запечатлели в черном атласном мини-платье с глубоким декольте. При этом звезда отказалась от бюстгальтера.

В качестве обуви она выбрала кожаные сапоги до колена. Образ дополнили маленькая полосатая сумка и укладка с распущенными волосами.

В июне дочь Кейт Мосс обнажила грудь на Неделе моды в Париже. Лилу Мосс заметили на показе мужской коллекции бренда Saint Laurent. Так, знаменитость предстала перед камерами в розовой мини-юбке, оформленной длинным шлейфом и оборками.