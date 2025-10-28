Визажист поделился секретами эффектного макияжа на Хэллоуин

Для создания эффектного образа на Хэллоуин нужно выбрать не только подходящий костюм, но и нанести хороший макияж. При отсутствии дорогого специального грима создать по-настоящему жуткий мейк можно с помощью обычных средств – например, крахмала и вазелина, рассказала в беседе с kp.ru визажист, стилист, мастер по прическам Анастасия Ярополова.

© Газета.Ru

«Самый простой вариант – это сделать макияж на Хэллоуин с помощью чёрных теней для глаз и красной помады для губ: что-то вроде классического образа рок-звезды», — отметила специалист.

Что добавить образу немного жутких элементов, она посоветовала смешать вазелин и кукурузный крахмал в пропорциях один к одному и добавить в смесь тональный крем, в результате чего получится похожая на пластилин масса. Её следует неравномерно нанести на лицо, а по контуру пройтись красной помадой. По краям можно добавить чёрные тени – все это в результате поможет создать видимость рваной раны, что очень подходит для Хэллоуина, отметила визажист. Добавить «кровь» она посоветовала с помощью мёда и красной краски.

Такой макияж, выполненный с помощью подручных средств, вполне может подойти для праздничной вечеринки, но важно учитывать, что он может испортиться из-за чрезмерного тепла и движения, добавила Ярополова. Она посоветовала реже трогать завершённый мейк руками, а также иметь с собой всё необходимое, чтобы в случае чего можно было его поправить.

До этого портал The Conversation предупредил, что при создании образа на Хэллоуин важно осторожно использовать цветные контактные линзы. Без правильного подбора и соблюдения гигиены такие аксессуары могут стать причиной серьёзных проблем со зрением, вплоть до слепоты. Главная опасность — в низком качестве дешёвых линз, которые массово продаются в интернет-магазинах и на маркетплейсах. Так, в несертифицированных линзах нередко содержатся опасные пигменты и металлы, включая хлор и железо, которые раздражают слизистую глаза и могут вызывать аллергию. Кроме того, красители, используемые в таких линзах, повышают способность микробов «прилипать» к их поверхности, что многократно увеличивает риск инфекции.