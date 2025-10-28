Косметолог предупредила о рисках при домашнем использовании липолитиков

Уменьшать жировые отложения подобными препаратами не рекомендуется — лучше прибегнуть к пластической операции.

Косметологи стараются не применять их из-за большого спектра вероятных осложнений, отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Ольга Мороз.

«Зарегистрированных липолитиков я не помню, может быть, какие-то один-два. Липолитик вызывает такие неприятные ощущения, как разрыв жировой клетки. Он даёт отёк. После липолитиков лицо как бы раздувается, подбородки особенно. Эти моменты чреваты, если к этому неправильно подойти, можно даже принять отёк за отёк Квинке — это одна из самых распространённых историй. Работа на дому — это самая опасная история, да ещё незарегистрированными препаратами. Более того, он может вызывать некроз тканей. Очень ядрёный препарат. То, что я видела не раз в осложнениях после таких пациентов, он даёт такие дырки, ямы, провалы. Поэтому мы их боимся и стараемся вообще без них работать. Хирурги замечательно справляются с этим через липосакцию нижней трети лица, это лучше намного».

