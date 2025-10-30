Скандальная звезда «Эйфории» и актриса Сидни Суини снялась в «голом» платье без бюстгальтера. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

28-летняя Сидни Суини посетила церемонию вручения премии Variety Power Of Women, которая прошла в Лос-Анджелесе. Актриса вышла на красную дорожку в серебристом полупрозрачном платье Christian Cowan, под который не стала надевать бюстгальтер. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с черными стрелками и нюдовой помадой.

На сцене артистка получила награду из рук коллеги Джейми Ли Кертис.

В конце июля Сидни Суини оказалась в центре скандала — ее раскритиковали за «нацистскую пропаганду» из-за участия в рекламной кампании бренда American Eagle. Поводом стал слоган коллекции «У Сидни Суини отличные джинсы», который в английской версии звучит как игра слов: great jeans / great genes («отличные джинсы» / «отличные гены»). Интернет-пользователи посчитали, что в рекламе American Eagle отсылает к идеям евгеники, нацизма и превосходства белой расы.

Позже президент США Дональд Трамп похвалил актрису, узнав, что она зарегистрированная республиканка.

Недавно Сидни Суини стала гостьей кинофестиваля SCAD. Актриса выбрала для закрытого мероприятия белое облегающее мини-платье на одно плечо с драпировкой и туфли на каблуках в тон. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали макияж с черными стрелками и нюдовой помадой.