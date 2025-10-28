Специалист рассказал о трех самых необычных камнях в украшениях

Главная особенность турмалина — наличие нескольких цветов в одном кристалле. Об этом «Газете.Ru» рассказала коммерческий директор по закупкам камней Sunlight Нина Сергеева.

© Freepik

«Уникальность турмалина заключается в том, что он может иметь несколько цветов в одном кристалле. Это явление называется "биколор" или "триколор", когда один камень сочетает в себе, например, зеленый и розовый цвета. Благодаря своей высокой прочности и разнообразию оттенков, турмалин идеально подходит для создания как повседневных, так и вечерних аксессуаров», — заявила эксперт.

Сергеева рассказала, что добыча камня осуществляется вручную. Она отметила, что основные месторождения находятся в Бразилии и Африке. По ее словам, местные мастера используют традиционные методы, передаваемые из поколения в поколение.

Еще один уникальный камень, как утверждает Сергеева, — морганит, который является разновидностью берилла.

«Он олицетворяет нежность и романтику, что делает его популярным выбором для обручальных и помолвочных колец. Однако его добыча не так проста. Основные месторождения морганита находятся в Бразилии, а также в Африке и США. Его извлечение требует больших усилий: горные породы необходимо обрабатывать с особой осторожностью, чтобы не повредить хрупкие кристаллы. А далее для раскрытия тонкого оттенка камень требует тщательной обработки и особой огранки», — поделилась эксперт.

Она также упомянула об аквамарине, который является еще одним представителем семейства бериллов. Добыча его происходит в основном в Бразилии, но также месторождения встречаются в Африке и России.

«Процесс извлечения камней требует значительных усилий. Кристаллы часто находятся глубоко под землей, и их добыча может занять много времени. Мастера-горняки работают в сложных условиях, используя как традиционные методы, так и современные технологии для поиска камней», — рассказала Сергеева.

