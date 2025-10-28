Эксперт объяснил, почему нужно выбирать помолвочное кольцо с девушкой

Помолвочное кольцо лучше смотреть с девушкой, чтобы не ошибиться при выборе огранки. Об этом «Газете.Ru» рассказала коммерческий директор по закупкам камней Sunlight Нина Сергеева.

© Freepik

«Если узнать предпочтения девушки между белым и желтым золотом заранее еще можно, то выяснить, какое крепление камня к шинке или огранку она выберет, — очень сложно», — заявила эксперт.

Сергеева обратила внимание, что мужчине будет легче купить кольцо правильного размера вместе со своей девушкой.

«Современные технологии позволяют слегка увеличивать или уменьшать кольца, однако для некоторых изделий ввиду формы шинки или использования того или иного металла этот процесс может быть усложнен или даже невозможен. Даже зная обхват пальца партнерши, есть риск прогадать. Дело в том, что в зависимости от формы кольца, ширины шинки и прочих характеристик разные кольца одного и того же размера могут сидеть совершенно по-разному», — поделилась она.

По словам эксперта, также важно, чтобы помолвочное кольцо сочеталось с обручальным.

«Каким бы красивым ни было кольцо, важно выбрать ту модель, которая не будет вызывать дискомфорт, перекрывать или просто не сочетаться по стилю с обручальным», — отметила Сергеева.

Она посоветовала вместо погони за трендами сезона сделать выбор в пользу вечной классики, которая по душе многим девушкам.