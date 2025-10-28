Сын Мэтью Макконахи раскрыл наставление отца об уходе за телом

Сын американского актера и продюсера Мэтью Макконахи Леви Алвес раскрыл неожиданное наставление отца об уходе за телом. Соответствующее интервью публикует People.

Молодой человек признался, что отец научил его ценить гигиену.

«Он научил меня всегда оставаться чистым. Это важно», — рассказал 17-летний наследник звезды «Интерстеллара».

Кроме того, Макконахи поделился с журналистами правилами ухода за лицом.

«Только немного очищающего средства и увлажняющего крема», — заключил собеседник издания.

