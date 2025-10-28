Дизайнер назвал способ выглядеть богато

Клетка — один из главных модных трендов осенне-зимнего сезона, открывающий простор для экспериментов со стилем. Об этом рассказала «Газете.Ru» дизайнер, основательница бренда Polina Repik Полина Репик.

© Unsplash

«В сезоне Fall/Winter 2025 этот принт вновь стал одним из центральных элементов подиума. Можно выглядеть строго согласно стилю преппи, а можно – дерзко и современно. Все зависит от того, как вы ее стилизуете. Осень как раз идеально подходит, чтобы открывать для себя новые комбинации и экспериментировать», — рассказала Полина Репик.

По словам дизайнера, осенью лучше выбирать клетку мягких оттенков — бордового, коричневого, терракотового, глубокого зеленого.

«Цветная вариация не кричит, она создает настроение. Например, бордово-коричневая гамма выглядит богато, но не помпезно. Она хорошо сочетается с нейтральными базовыми вещами: белыми рубашками, бежевыми брюками, серыми свитерами», — объяснила эксперт.

Она добавила, что для первого знакомства с трендом подойдет пиджак.

«Это самый универсальный предмет гардероба, который работает в любых обстоятельствах. Его легко вписать в повседневный стиль: достаточно добавить однотонный трикотаж, джинсы и, например, лоферы», — посоветовала Полина Репик.

Кроме того, беспроигрышным вариантом станет клетчатое пальто.

«Оно интереснее, чем однотонное, но по-прежнему универсальное. Можно носить со свитером и брюками для повседневного выхода или же с блузкой и юбкой, если нужно выглядеть чуть более нарядно. Главное не перегружать образ другими принтами или сложными деталями», — порекомендовала дизайнер.

Эксперт отметила, что клетчатые вещи можно смешивать с кожей, шелком и трикотажем. Не запрещается сегодня и сочетать клетку с другими принтами.

«Это уже не считается ошибкой или моветоном. Наоборот, такие сочетания делают образ живым, современным и небанальным. Когда-то существовали строгие каноны: с чем носить, как сочетать, какие аксессуары подбирать. Сейчас эти рамки стерлись», — сказала Полина Репик.

Она заключила, что при выборе сочетаний в одежде лучше «слушать себя».