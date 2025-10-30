Пенелопа Крус снялась в прозрачной юбке для журнала

Испанская актриса и модель Пенелопа Крус снялась в откровенном наряде для испанской версии журнала Elle. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© globallookpress

51-летняя звезду «Ванильного неба» запечатлели в боди и прозрачной длинной юбке, оформленной кружевами и перьями на подоле. Также она позировала перед камерой в широкополой шляпе и открытых туфлях на массивных каблуках, повернувшись к камере боком.

© Lenta.ru

Кроме того, Крус поделилась снимками в белом жакете и юбке, украшенной стразами. Вдобавок она снялась с небольшой серебристой сумкой, которая была предоставлена на съемку люксовым брендом Chanel.

В ноябре прошлого года Пенелопа Крус снялась без штанов для китайской версии глянца Vogue.