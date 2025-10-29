Звезда «Холопа» и актриса Александра Бортич показала ягодицы в купальнике. Артистка опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

31-летняя Александра Бортич была запечатлена стоя спиной к камере. Актриса предстала в кадре в черно-белом купальнике и солнцезащитных очках. Артистка также заколола волосы крабиком. Снимок был сделан на фоне моря.

В конце августа стало известно, что Александру Бортич внесли в базу украинского сайта «Миротворец». На нем публикуют персональные данные людей, которых считают угрозой национальной безопасности Украины. Внимание на появление актрисы в базе обратила газета «Известия».

Издание уточняло, что Бортич была внесена в базу за участие в съемках фильма «Викинг», которые проходили на территории Крыма. На сайте указано, что актриса попала в списки еще в 2017 году.

Кроме нее, в базу попали и ее коллеги, которые также сыграли в этой картине, — Данила Козловский и Светлана Ходченкова.

Александра Бортич дебютировала в кино в фильме «Как меня зовут» в 2014 году. На ее счету более 60 ролей в фильмах и сериалах, среди которых «Про любовь» (2015), «Духless 2» (2015), «Холоп» (2019), «Миллиард» (2019), «Фишер» (сериал, выходит с 2023-го) и многие другие.

