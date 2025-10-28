Кто такие нормисы и откуда они взялись

«Нормисы» — один из заметных социальных трендов последних лет. Так называют людей, которые сознательно строят жизнь по традиционным правилам, предпочитая стабильность и предсказуемость бесконечной гонке за новыми трендами. О том, кто такие «нормисы» и почему эта философия становится все более популярной, рассказали «Газете.Ru» ученые Пермского Политеха.

© Unsplash

Само слово normie происходит от английского normal — «нормальный, обычный». В этом значении оно встречается в английском языке еще в середине XX века, а в интернет-сленге закрепилось в 2000-х. В русскоязычное пространство термин пришел ближе к концу 2010-х и стал обозначать противопоставление между «обычными людьми» и представителями различных субкультур.

По словам специалистов, «нормис» — это не просто обыватель, живущий по шаблонам. Для него следование общественным нормам и ценностям — осознанный выбор, а не проявление конформизма. Такой человек не стремится к эпатажу, не гонится за интернет-модой и предпочитает стабильность быстрым переменам. Его жизнь наполнена привычными вещами: работой, семьей, друзьями, прогулками с собакой и вечерними сериалами.

«Одежда нормиса обычно проста и практична, без ярких деталей. В общении он избегает острых тем и стремится к компромиссу, нередко ссылаясь на общепринятые мнения. Его жизненные ориентиры — стабильная работа, семья, комфорт и отдых по установленным канонам», — рассказал заведующий кафедрой «Фундаментальные и гуманитарные дисциплины» Когалымского филиала ПНИПУ, кандидат социологических наук Михаил Ермаков.

«Необычные идеи вызывают у него не любопытство, а скорее недоверие. Он живет по принципу «будь как все» и ищет утешение в предсказуемости и одобрении большинства. Это человек, который сознательно избегает яркой индивидуальности и стремится к социальной гармонии», — отметила старший преподаватель кафедры «Социология и политология» ПНИПУ Юлия Неверова.

По наблюдениям исследователей, особенно активно философия распространяется среди людей старше 35 лет. Это связано с тем, что современный человек с ранних лет находится в информационном потоке и рано сталкивается с выгоранием.

«К 35 годам многие устают от постоянной необходимости самопрезентации. Выбор в пользу простоты и привычности становится способом сохранить психологический комфорт и ментальное здоровье», — пояснил Ермаков.

При этом ученые отмечают, что «нормисы» существовали всегда — просто сегодня для них появилось новое обозначение.