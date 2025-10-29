Ведущий «Модного приговора» объяснил, как носить леопардовый принт

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов объяснил, как носить леопардовый принт. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Но не только леопардовый узор круто смотрится с красным в одном образе! Любой анималистичный принт, от зебры до змеи, играет по-новому с этим ярким цветом. Собрал для вас вдохновляющую подборку беспроигрышной яркой формулы на этот сезон», — написал Рогов.

На прошлой неделе Александр Рогов призвал приобрести кейп к следующей весне. Он отметил, что этот предмет гардероба «может быть самостоятельным и носиться как платье, а может служить верхним слоем и стать дополнением к многослойным образам».

До этого ведущий «Модного приговора» рекомендовал присмотреться к верхней одежде с заниженной линией талии. Александр Рогов заявил, что особенно актуальны будут зауженные к низу пальто, тренчи и куртки. Эксперт отметил, что силуэт перевернутой трапеции отсылает к эпохе 80-х. По его словам, особенный шик — носить такое пальто на голое тело как платье.