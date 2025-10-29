Продюсер Яна Рудковская снялась в жакете без белья для глянца. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

50-летняя Рудковская позировала в черном жакете на голое тело. Образ дополнил металлический ремень. Волосы ей уложили мягкими прядями и сделали вечерний макияж с блеском на губах.

«Икона стиля», «Леди», «Шикарная», «Красивый образ», — написали пользователи соцсетей в комментариях.

© Соцсети

30 сентября Рудковская сообщила, что хочет восстановить заброшенную дачу Карла Фаберже. По словам шоувумен, поместье было давно разграблено большевиками. На данный момент здание находится в аварийном состоянии. Продюсер назвала дачу душой ушедшей эпохи.

Рудковская планирует сделать из разрушенной дачи Карла Фаберже музей и бутик-отель. После реставрации здания она хочет организовать выставку. Затем на участке появится полноценный музей и отель на 25 номеров со спортивным пространством в парке. Продюсер заявила, что в России никто еще такого не делал.