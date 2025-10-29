Певица Вера Брежнева снялась в бюстгальтере. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя Вера Брежнева показала фигуру в черном бюстгальтере перед фотосессией в студии. Волосы певица распустила и выпрямила, а также сделала вечерний макияж с розовыми тенями.

© Соцсети

На днях Вера Брежнева опубликовала в личном блоге видео, где предстала перед камерой в черном облегающем боди с длинными рукавами, которое дополнила голубыми широкими джинсами и кожаными ботинками. Певица была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в нюдовом стиле. Поп-исполнительница пела и танцевала на сцене.

На прошлой неделе Вера Брежнева продемонстрировала фигуру в купальнике. На фото артистка стояла перед зеркалом в оранжевом бикини, которое дополнила черной накидкой и солнцезащитными очками. Певица также надела цепочку с кулоном и золотые браслеты. Поп-исполнительница была запечатлена с распущенными волосами и без макияжа.