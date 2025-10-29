Певица Ольга Серябкина показала себя без макияжа и фильтров

Экс-солистка SEREBRO, певица Ольга Серябкина показала редкое фото без макияжа и фильтров. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

Ольга Серябкина позировала на приеме у косметолога. Певица отказалась от макияжа, укладки и фильтров, продемонстрировав естественную красоту.

До этого Ольга Серябкина появилась на премии Voice Influencer Awards 2025, которая прошла в Москве. Певица позировала перед фотографами в черном мини-платье, верх которого был украшен полупрозрачным кружевом.

Елена Темникова ушла из проекта SEREBRO, досрочно разорвав контракт в 2014 году и сославшись на проблемы со здоровьем. Позже Темникова и Серябкина обменивались скандальными интервью друг о друге. Сейчас продюсер Максим Фадеев полностью обновил состав SEREBRO.

Также Ольга Серябкина во время шоу рассказала, какие мужчины могут претендовать на близость с ней.