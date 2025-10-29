Анастасия Ивлеева искупалась в ледяной воде в откровенном бикини

Российская блогерша Анастасия Ивлеева в откровенном виде искупалась в ледяной воде. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя инфлюэнсерша поделилась новыми кадрами с совместного с мужем отдыха в Узбекистане. Так, в новом видео знаменитость предстала в бикини, которое состояло из бордовых плавок и серого бюстгальтера с тонкими завязками. При этом она собрала волосы в пучок и отказалась от макияжа.

В сентябре Ивлеева опубликовала фото с полуобнаженным мужем Филиппом Бегаком. Тогда блогерша снялась в ярко-красном купальнике у водопада. Она прыгнула в объятия своего супруга, который был запечатлен на фото в мокрых черных шортах.