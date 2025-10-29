Модель Ратаковски снялась в платье с глубоким декольте и разрезом до бедра

Модель и актриса Эмили Ратаковски показала фигуру в платье с декольте и разрезом. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Эмили Ратаковски появилась на открытии выставки Swarovski Masters of Lighting в Лос-Анджелесе. Модель выбрала для закрытого мероприятия черное макси-платье с глубоким декольте и разрезом до бедра. Манекенщица также надела колготки, туфли на каблуках, сияющее колье и кольцо. Знаменитость уложила распущенные волосы и сделала макияж с темными тенями.

15 октября Эмили Ратаковски дебютировала на показе Victoria's Secret, который прошел в Нью-Йорке. 34-летняя модель появилась на подиуме в розовом кружевном комплекте белья, который состоял из бюстгальтера и стрингов. Она также надела серьги с массивными камнями, длинные перчатки и сияющие босоножки на каблуках. На спине манекенщицы были прикреплены огромные розовые лепестки цветов, украшенные сверкающими пайетками. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж.

В конце сентября Эмили Ратаковски снялась в рекламой кампании бренда Lounge. На одном из кадров модель предстала перед камерой в розовом прозрачном белье, которое состояло из лифа, стрингов и пояса.