Кендалл Дженнер снялась в боди без штанов

Звезда реалити-шоу и модель Кендалл Дженнер снялась в боди. Фото опубликованы в Instagram.

29-летняя Кендалл Дженнер приняла участие в съемке рекламной кампании для итальянского бренда Calzedonia. На одном из кадров модель предстала в черном облегающем боди с открытыми плечами, капроновых колготках и кожаных туфлях на каблуках. Манекенщица также надела массивные серьги с кристаллами. Звезде реалити-шоу собрали волосы в небрежный пучок и сделали макияж в естественном стиле.

В конце сентября Кендалл Дженнер приняла участие в показе бренда L'Oreal на Неделе моды в Париже. Модель появилась на публике в белом полупрозрачном макси-платье с декольте и разрезом до бедра. Бизнесвумен также надела полупрозрачные босоножки на каблуках и серьги. Звезде реалити-шоу уложили волосы и сделали макияж с черными стрелками и блеском для губ.

До этого Джиджи Хадид и Кендалл Дженнер стали героинями нового выпуска журнала Vogue. На обложке супермодель предстала в разноцветном облегающем мини-платье с белым воротником, которое дополнила золотым кольцом. Звезда реалити-шоу была запечатлена в полосатом костюме, который состоял из куртки и мини-юбки. Манекенщицам сделали укладки и макияж в естественном стиле. Они улыбались, стоя на ранчо.