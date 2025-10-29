Экс-возлюбленная Тимати показала последствия уколов красоты

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, Анастасия Решетова, показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) последствия уколов красоты в руки.

Анастасия Решетова рассказала, что начала делать уколы в руки в этом году. По словам девушки, она хотела увлажнить и уплотнить кожу. На фото модель позировала перед зеркалом, продемонстрировав кисти рук со следами от уколов.

«Никак не могу привыкнуть к этим пупырышкам, но хорошо, что это уходит за сутки», — написала знаменитость.

В 2014 году модель стала обладательницей титула «1-я Вице-мисс России» и в том же году познакомилась с рэпером Тимати. В 2019 году знаменитость впервые стала матерью. Анастасия Решетова родила сына от возлюбленного. Блогерша и исполнитель назвали мальчика Ратмиром. Осенью 2020 года знаменитости расстались.

В начале августа Анастасия Решетова призналась, что комплексовала из-за растяжек после родов. Модель заявила, что со временем приняла их и теперь считает, что «это не недостаток, а след от самого прекрасного события в ее жизни».

Анастасия Решетова также рассказывала, что переживала из-за своих зубов. По словам звезды, когда-то ей сказали, что они слишком крупного размера. После этого модель долгое время стеснялась улыбаться. Девушка отметила, что теперь она считает зубы «своей изюминкой».