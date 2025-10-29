Почему шопинг может вызывать чувство вины?

Шопинг может помочь пережить стресс, справиться с тревогой и вернуть контроль над жизнью. Из-за этого эффекта многие женщины могут оказаться в ловушке импульсивных трат, из-за которых потом возникает чувство вины. Издание Lady.Pravda.Ru напомнило, что через несколько часов или дней место радости занимает тоска и переполненный шкаф.

© Вести Подмосковья

Термин «эмоциональное потребление» относится к тем людям, которые тратят деньги не при необходимости, а ради получения быстрых положительных эмоций. Особенно ярко это проявляется во время стресса, усталости и социальной изоляции. Иногда за желанием приобрести что-то новое кроется не просто скука, а попытка справиться с внутренним конфликтом.

В источнике напомнили о правилах осознанного шопинга, который не будет вызывать вину. Перед покупкой вещи стоит подождать сутки - если мысль не отпускает, стоит брать. Для похода в магазин нужно составлять список покупок. Во время примерки - представлять, с чем предстоит носить новую вещь. Не нужно копировать других и слепо следовать моде во всем. Также важно устанавливать сумму, которую комфортно потратить без угрызений совести, избегать покупок в плохом настроении, периодически пересматривать свой гардероб, выбирать аксессуары со смыслом и не вестись на «мастхэв».