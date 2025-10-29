Стало известно, что покупают россияне перед Хэллоуином

В преддверии Хэллоуина, который отмечается 31 октября, в России наблюдается всплеск интереса к товарам оранжевого цвета. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе сервиса CDEK.Shopping.

Как выяснили аналитики компании, за последние две недели спрос на товары «тыквенного» цвета, традиционно ассоциирующегося с Хэллоуином, вырос сразу на 78% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики также заметили значительный рост продаж конкретного оранжевого товара ― им стал iPhone 17 Pro в цвете «Cosmic Orange». Продажи смартфона выросли сразу на 44%.

Что касается других популярных категорий товаров, то для празднования Хэллоуина россияне активно заказывают декор и одежду в этом стиле, а наибольший рост спроса наблюдается в категории мерча ― россияне активно заказывают фигурки, футболки и аксессуары по мотивам популярных фильмов ужасов. В категории декора россияне отдают предпочтение гирляндам и свечам. Из одежды оранжевого цвета покупатели предпочитают в основном худи и футболки.

До этого опрос, проведенный платформой «Понимаю», показал, что посетить комнаты страха, Хэллоуин-вечеринки и хоррор-квесты хотели бы 37% россиян. Еще треть респондентов рассказали, что организуют свой досуг таким образом только в редких случаях.