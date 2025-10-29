Ляйсан Утяшева показала, как нужно одеваться для полета на вертолете

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева снялась в шелковом топе и шубе у вертолета. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

Ляйсан Утяшева предстала перед камерой в шоколадном шелковом топе с кружевом, к которому добавила юбку-карандаш и укороченную шубу. Гимнастка добавила к образу солнцезащитные очки, серьги-кольца и туфли на каблуках. Телеведущая позировала с распущенными волосами и макияжем у вертолета.

© Газета.Ru

В сентябре Ляйсан Утяшева стала гостьей показа российского бренда Ruban, который прошел в Москве. Гимнастка выбрала для закрытого мероприятия телесное облегающее мини-платье и дополнила его длинным тренчем, очками и ожерельем. Телеведущей уложили волосы и сделали макияж с черными стрелками, коричневыми тенями и нюдовой помадой.

В конце июля Ляйсан Утяшева выложила в личном блоге фото, где предстала перед камерой в шоколадном макси-платье с облегающим верхом и разрезом до бедра. Телеведущая также надела золотое массивное колье и браслеты. Гимнастке уложили волосы в гладкий пучок и сделали макияж с темными тенями и нюдовыми губами. Снимки были сделаны во время съемок шоу «Большой куш».