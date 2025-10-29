Мейкап на Хэллоуин: пять идей, которые легко повторить дома

Хэллоуин — это маленький театр, где образ собирается точными штрихами кисти. Примерять на себя образы нечисти — удивительно весело и освобождающе, будто на вечер вы получаете разрешение быть дерзкими, загадочными или чуть опасными. Для полного тематического погружения нужен грамотный макияж: он задает атмосферу и вытягивает характер выбранного вами персонажа без лишних декораций. Даже простой черный свитер превращается в костюм, если на лице живут стрелки-крылья, винные губы или призрачное свечение кожи. Визажист Любовь Брусницына дала советы, как выполнить мэйк с той косметикой, что есть у вас дома.

Сумрачная ведьма с зелеными тенями

Секрет образа — прозрачная бледная кожа и полупрозрачная или наоборот, яркая перламутровая зелень на веках. Нанесите кремовые тени тонким слоем и растушуйте к виску, а внутреннюю часть века можно покрыть золотом или бирюзой для пущего эффекта. Зеленый оттенок красиво дружит с коричневым карандашом у ресниц и прозрачно-ягодным бальзамом на губах. Чтобы получился чистый, современный хоррор-шик, можете дополнительно накрасить губы черным и нарисовать сверху ломаные линии в технике фрихэнд.

Линии неоновой пастелью

Белый кайал по внутреннему веку и тонкие стрелки в сочетании с фантазийными линиями по всему лицу дают эффект свечения без сложной графики.

«Проведите карандашом или лайнером в лавандовом или мятном цветом линию нужной формы, следите за тем, чтобы их не было слишком много. Глаза для выразительности можно подчеркнуть черным по верхнему веку, а губы сделать бледными в тон основному рисунку, получится таинственно и необычно», — советует визажист.

Киновамп с винной помадой

Основа проста: ровный тон, тонкая стрелка и глубокие винные губы. Обводка — темная, почти черная. Чтобы цвет лег плотно и не растекался, прокрасьте губы винным карандашом, вбейте помаду пальцем, а центр оставьте глянцевым и ярким — так рот выглядит обьемнее и свежее. Совет визажиста:

«Если боитесь темного оттенка, нанесите винный тинт пятнами и растушуйте к границе губ ватной палочкой. Углы рта дайте матовыми и темными, а по дуге Купидона поставьте точку хайлайтера — контур станет четче. Если есть время и внешность достаточно контрастная, веки можете усилить красными тенями на подвижной части».

Кукла с фарфоровой кожей и треснувшей росписью

Сделайте тон светлее обычного на полтона и припудрите центр лица, чтобы получить фарфоровую матовость. Тонкий слой румян на яблочках, четкая бровь и блеск в центре губ дадут нужную «игрушечную» основу. Тонкой кистью и коричневым лайнером нарисуйте трещинку от виска или по щеке, растушевав край сухой ватной палочкой. Для глубины добавьте каплю светлого консилера вдоль одной стороны линии — получится объемная иллюзия без сложного грима. Если же хочется уйти на хтоническую сторону и изобразить скелет, то нарисуйте пустую глазницу вокруг глаза и зубы на губах (для этого отлично сгодится плотное белое покрытие и черный карандаш, не забывайте растушевывать линии на хвостиках). Лучше смотрится, когда череп проглядывает только на части лица.

Финальный штрих и снятие

Любой образ держится лучше, если подготовить кожу: легкий увлажняющий крем, минутная пауза и лишь потом тон. Закрепляйте макияж прозрачной пудрой по центру лица и фикс-спреем — так он переживет ваш поход по вечеринкам и вспышки камеры.

После праздника снимайте макияж в два шага: сначала гидрофильное масло или крем-ремувер для пигментов и лайнеров, затем мягкое умывание. Кожу успокойте сывороткой с пантенолом или ниацинамидом и нанесите ваш обычный питательный крем.