Памела Андерсон перечислила неожиданные плюсы отказа от макияжа

Американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон раскрыла неожиданные плюсы отказа от макияжа. Ее слова приводит издание People.

58-летняя звезда «Спасателей Малибу» заявила, что у нее стало больше свободного времени и уверенности в себе. При этом она отметила, что ей было нелегко сразу отказаться от использования декоративной косметики.

«Над этим нужно работать. Это навык, позволяющий уверенно выходить из дома с макияжем или без. Я просто подумала, что хочу спрыгнуть с этого безумного поезда. Хочу быть одной из первых, кто спрыгнет с этого безумного поезда и посмотрит, что на самом деле происходит», — объяснила знаменитость.

