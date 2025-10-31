Винтажный шик: десять вещей из 80-х для современного гардероба

Мода движется по спирали, и многие вещи из 80-х возвращаются в наш гардероб. Автор блога Modnaya Plushka рассказывает о десяти тренда того десятилетия, которые актуальны сегодня.

Главный силуэт эпохи — костюм Power Suit с утрированно широкими плечами, в котором женщины чувствовали себя сильными и независимыми. Его современная версия выглядит более лаконично, без избыточных деталей. Не менее популярен был и костюм с юбкой-карандаш, который сегодня снова на пике моды.

Нужно обратить внимание на брюки-бананы — с высокой талией и защипами. Они в тренде и сейчас, но нужно быть аккуратнее, так как они могут визуально увеличить бедра. Еще вариант — брюки-аладдины, которые практически не изменились с ​‍​‌‍​‍‌80-х.

В моду вернулись и узкие силуэты: леггинсы и балетный кор, которые тогда носили не только для спорта, но и в повседневной жизни. Актуальны массивные браслеты и броши золотого цвета, которые сегодня лучше носить по отдельности, а не все сразу.

Любимый силуэт 80-х — «песочные часы» — снова в тренде. Его создают, подчеркивая талию и добавляя объем на бедрах с помощью баски или декора. Для особых случаев идеально подойдет юбка-пузырь, выглядящая так же экстравагантно, как и десятилетия назад.

Завершат образ женственные детали: банты, которые подчеркивают изящество, и платья с открытой спиной, выглядящие невероятно выразительно и сегодня.