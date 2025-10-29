Александр Рогов призвал носить сапоги-трубы

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов назвал самую стильную обувь на осень. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Если вы ищете идеальные сапоги на осень — обратите внимание на модели с высоком голенищем на каблуке. Сейчас актуальны сапоги-трубы с круглым или квадратным мысом, на необычном каблуке, на платформе», — написал Рогов.

До этого Александр Рогов посоветовал носить блузы из кружева. Стилист также выложил пост в личном блоге, в котором посоветовал приобрести трикотажный джемпер с коротким рукавом на весну и лето. Ведущий «Модного приговора» обратил внимание, что этот предмет гардероба любит и часто носит дизайнер Миучча Прада.

Александр Рогов также выложил пост, в котором посоветовал приобрести трикотажный джемпер с коротким рукавом на весну и лето. Он отметил, что похожую технику, например, уже использовали Chanel, Lemaire, Bottega Veneta и еще несколько нишевых марок.