Энн Хэтэуэй вышла в свет в платье от Valentino

Актриса Энн Хэтэуэй посетила церемонию WWD Honors 2025 в Нью-Йорке. Об этом сообщает Vogue.

© globallookpress

42-летняя Энн Хэтэуэй предпочла для выхода винтажное кутюрное красное платье-комбинацию из коллекции Valentino 2003 года. Изделие создавал основатель Валентино Гаравани. Образ актриса дополнила серьгами с бриллиантами. Волосы ей уложили в хвост и сделали вечерний макияж с розовой помадой.

© Газета.Ru

6 мая Энн Хэтэуэй заподозрили в пластике после появления на Met Gala. Интернет-пользователи обратили внимание, что Энн Хэтэуэй стала выглядеть иначе и предположили, что она сделала пластические операции. Пока одни восхищались внешним видом актрисы, другие критиковали ее лицо.

«Выглядит очень естественно, если учесть, что она сделала операцию!», «Какое идеальное лицо испорчено. Она так изящно старела», «Честно говоря, она никогда не выглядела так хорошо», «Ботокс, филлеры и подтяжка глаз», «Полагаю, она сделала полную хирургическую подтяжку лица», — обсуждали читатели Page Six.