Американская светская львица, актриса, певица и дизайнер Пэрис Хилтон снялась в откровенном наряде Бритни Спирс 25-летней давности. Соответствующий пост опубликован на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя Хилтон в рамках подготовки к Хеллоуину примерила красный латексный комбинезон, который подчеркивал ее фигуру. Также она надела черные лакированные ботинки на платформе и распустила гладко уложенные волосы.

«Начинаю неделю Хеллоуина с чествования моей королевы Бритни Спирс», — указала в подписи знаменитость.

При этом известно, что в данном образе Спирс снялась в клипе на свою песню «Oops!… I Did It Again», который вышел в 2000 году.

Ранее в октябре Пэрис Хилтон в оголяющем грудь платье посетила вечеринку в рамках Недели моды в Париже.