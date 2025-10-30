Эксперт рассказал, как выполнять массаж Асахи для омоложения лица

В материале также перечислили основные риски и противопоказания такого метода.

В мире красоты и ухода за собой существует множество методик, но лишь некоторые из них действительно эффективны. Одной из таких практик является японский массаж Асахи.

Название этой методики переводится с японского как «утреннее солнце». И это не случайно — подобно первым лучам восходящего солнца, массаж Асахи пробуждает природную красоту кожи, даря ей свежесть и сияние. Возникший в Японии несколько десятилетий назад, этот метод быстро завоевал популярность благодаря своему мягкому, но эффективному воздействию.

Принципы массажа Асахи

«Массаж Асахи — это японская техника массажа для глубокой проработки лица», — Екатерина Логанова, член Ассоциации специалистов традиционной восточной медицины и массажист с сервиса «Профи.ру».

Наш лимфоток отвечает за транспортировку питательных веществ и клеток иммунной системы. В основе массажа Асахи — стимулирование лимфотока, то есть движения лимфы по организму, для очищения тканей от ненужных и опасных веществ. Среди них — продукты распада, токсины и разные чужеродные частицы.

Главный принцип массажа Асахи — давление должно быть направлено по лимфатическим линиям. Это помогает убрать отёки, улучшить тонус кожи и запустить естественные процессы омоложения.

«Отличие Асахи от других видов массажа — в чёткой структуре движений и использовании умеренного, но глубокого давления. Другими словами, это не просто массаж для расслабления, а активная работа с тканями, которая даёт видимый эффект уже после первых процедур».

Польза массажа Асахи

Главная польза такого массажа — в естественном омоложении лица. Дело в том, что благодаря глубокой проработке и стимуляции лимфотока он помогает избавиться от отёков, улучшить овал лица и повысить тонус кожи. Кроме того, массаж Асахи — рецепт от застойных явлений в тканях.

Если регулярно практиковать массаж Асахи, то кровообращение и обменные процессы активизируются: кожа становится более упругой без инъекций и применения агрессивных процедур.

«Другими словами, это бережный, но очень эффективный способ поддерживать молодость и здоровье кожи с использованием природных механизмов саморегуляции организма».

Техника выполнения массажа Асахи

Перед началом сеанса важно очистить кожу — умыться и помыть руки с мылом, а также нанести небольшое количество масла или сыворотки для обеспечения скольжения.

Базовые движения. Прижмите пальцы обеих рук к области чуть ниже висков. Теперь медленно переместитесь ближе к верхним краям ушей. С лёгким надавливанием проведите пальцами вниз, до ключиц. Это способствует оттоку лимфатической жидкости. Повторяйте его три раза в начале сеанса, а также между отдельными движениями.

Сосредоточьтесь на глазах. Средними пальцами надавите на внешние уголки глаз. Затем, слегка надавливая, проведите пальцами по нижним векам к внутренним уголкам глаз. После короткой паузы вернитесь к внешнему уголку глаза сверху, по линии бровей.

Лоб. Прижмите подушечки указательного, среднего и безымянного пальцев к центру лба. Зигзагообразными движениями проведите пальцами от центра лба к вискам.

Область вокруг губ. Поднимите обе руки к подбородку. Прижмите три пальца к центру подбородка и проведите ими полукругом по направлению к верхней губе. Прижмите подушечки средних пальцев к крыльям носа и совершайте полукруговые движения пальцами к спинке носа и обратно. Проведите пальцами от спинки носа к щекам и обратно.

Носогубные складки. Нажмите на подбородок тремя пальцами, проведите руками к внутренним уголкам глаз, избегая при этом губ. Проведите пальцами от внутренних уголков глаз по направлению к вискам.

Овал лица. Левой ладонью нажмите на левую сторону челюсти. Проведите правой рукой от правого внешнего края челюсти к точке, расположенной чуть ниже внутреннего угла глаза. Проведите пальцами от внешнего уголка глаза к виску, затем выполните базовое движение на правой стороне лица, используя только одну руку. Правой рукой нажмите на правую сторону челюсти, а левой рукой повторите тот же набор движений для левой стороны лица.

Щёки. Положите руки на боковые стороны носа и надавите только тремя пальцами. Проведите пальцами по скулам по направлению к вискам. Следующее движение — соедините запястья, раздвинув ладони. Прижмите подушечки ладоней к подбородку и губам, приподняв щёки — двигайтесь от подбородка к скулам. Проведите подушечками ладоней по скулам по направлению к ушам.

Подбородок. Оставьте руки в том же положении, в котором они были в начале предыдущего движения. Слегка наклонив голову вперёд, прижмите ладони к подбородку. Проведите подушечками ладоней по нижней челюсти по направлению к мочкам ушей.

Зона А. Положите большие пальцы под подбородок. Остальные пальцы правой и левой руки должны соприкоснуться у носа, образуя треугольник. Оставив большие пальцы на месте, переместите остальные пальцы от носа к вискам, слегка оттягивая кожу в стороны

Противопоказания и риски

Несмотря на то что массаж Асахи — это бережный и эффективный способ сохранения молодости кожи лица, он подходит далеко не всем.

Среди противопоказаний — воспалительные процессы на коже, купероз, розацеа, онкологические заболевания, любые острые инфекции и повреждения кожи.

Пациентам с проблемами с лимфоузлами и щитовидной железой также нужно подходить к массажу Асахи с осторожностью.

«Главный риск, связанный с массажем Асахи — неправильная техника выполнения. Слишком сильное давление или нарушение лимфатических линий может вызвать отёк или раздражение на коже лица. Поэтому важно проходить процедуру у опытного специалиста».

Рекомендации для начинающих

Для проведения массажа Асахи лучше обратиться к специалисту. Если вы не хотите рисковать, есть несколько пунктов, на которые стоит обратить внимание при выборе профессионала.

Во-первых, запросите диплом или сертификат. Специалист по массажу Асахи должен пройти профильное обучение именно по этой японской методике.

Во-вторых, поинтересуйтесь, как давно человек практикует. Важно, чтобы мастер не просто знал технику, но и имел практику. Чем больше реальных клиентов и положительных отзывов, тем выше шанс на качественный результат.

В-третьих, обратите внимание на знания анатомии специалистом. Мастер должен хорошо ориентироваться в анатомическом строении лица, чтобы не нанести клиенту вред.

Немаловажно понаблюдать за подходом. Настоящий профессионал соберёт анамнез, расспросит про состояние здоровья и подробно расскажет про противопоказания. Если всего этого не происходит, лучше сразу уйти и не приступать к процедуре.

Перед записью попробуйте найти реальных людей, которые уже ходили к мастеру на массаж Асахи. Спросите у них про уровень внимательности, подход и технику выполнения процедуры.

Помните: ваши ощущения очень важны. На пробном сеансе по массажу Асахи вы не должны испытывать боль, ощущать чрезмерное давление или дискомфорт. После качественно выполненной процедуры ваше лицо должно чувствовать себя свежим, а не травмированным.

Это очень эффективная методика, после которой лицо разглаживается уже после второго сеанса. Массаж оказывает воздействие на кости (и потому он остеопатический — возвращает костям черепа идеальное положение). Также он затрагивает соединительную ткань и большинство глубоких мышц лица, оживляет их, пробуждает энергетику организма, открывает и очищает важнейшие каналы. Структура соединительной ткани после массажного воздействия существенно улучшается, а кожа выглядит на семь лет моложе.

