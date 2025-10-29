Образ Пелагеи на концерте в Кремле не выдержал критику эксперта

14 октября певица Пелагея выступила на гала-концерте шоу «Голос» в Государственном Кремлевском Дворце. Для выхода на сцену наставница проекта выбрала наряд с этническими мотивами. Стилист Саша Стиль в разговоре с сайтом «Страсти» оценила наряд знаменитости.

© Passion.ru

Пелагея прибыла на гала-концерт в фиолетовой юбке в пол и блузе с вышивками, напоминающими русско-народный стиль. Волосы артистка убрала в пучок, а губы накрасила красной помадой.

© Соцсети

По мнению эксперта, темный цвет наряда не гармонирует с внешностью артистки, а отдельные элементы образа требуют доработки. Стилист отметила, что сливовая юбка выбивается из общего ансамбля, несмотря на одинаковую фактуру с жакетом.

«Для объединения образа стоило помаду нанести в цвет юбки и тогда впечатление диссонанса образа было бы нивелировано. Есть вопросы к размеру и крою жакета — плечи явно большеваты, как и длина рукава, которая закрывает половину кисти. В груди не хватило объема», — Саша Стиль, стилист.

Макияж певицы был охарактеризован как слишком простой для сценического образа и такого статусного мероприятия. В целом, как пояснила Саша Стиль, образ производит впечатление непродуманного и несоответствующего моменту.