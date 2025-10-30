Преображение за вечер: создаем модную челку-шторку дома

Решиться на челку-шторку дома гораздо проще, чем кажется! Главное — следовать одному простому правилу, и результат вас точно порадует, это гарантирует Таня Стрелова в своем блоге.

© ГлагоL

Что касается подготовки, то волосами нужно управлять легче, если они будут влажными. Отделяйте пряди для будущей челки косыми проборами, рассчитывайте ее густоту по количеству взятых волос. Стригите первой «контрольной» прядью центральную, ориентируясь на длину до кончика носа. Помните, что сухие волосы требуют, чтобы вы оставили небольшой запас, так как они будут казаться короче.

Разделите центральную прядь на две части — так будут выглядеть половинки левой и правой стороны челки. Оттягивая каждую по диагонали, срезайте под углом, ориентируйтесь на длину «контрольной» для вас пряди. Таким образом, вы обеспечите плавный переход длины с обеих сторон.

Закончить челку-шторку можно филировочными ножницами. Они придадут легкость и естественность челке. Готовую стрижку можно уложить брашингом: сушите и придаете форму по своему усмотрению.