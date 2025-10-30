Певица Нюша выложила фото в корсете после похудения

Певицу Нюшу назвали куклой из-за фото в корсете после похудения. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Нюша показала фигуру в розовом корсете с глубоким декольте и прямых брюках. Образ дополнили солнцезащитные очки. Волосы певице уложили мягкими прядями и сделали вечерний макияж.

«Похудела», «Шикарная», «Красивая», «Кукла», — написали пользователи соцсетей в комментариях.

В конце сентября Нюша показала в личном блоге кадры, сделанные во время отдыха в Дубае с детьми: дочерью Серафимой-Симбой и сыном Саффроном. Певица предстала перед камерой в купальнике, состоящем из лифа бикини и плавок с завышенной талией. Поп-исполнительница была запечатлена с мокрыми распущенными волосами и без макияжа на пляже.

7 мая 2024 года Нюша объявила о расставании с бизнесменом Игорем Сивовым. При этом исполнительница заверила, между ними остались прекрасные отношения и взаимопонимание. У них есть дочь Серафима-Симба и сын Саффрон.