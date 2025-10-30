«Самые сексуальные сестры Австралии» снялись в платьях с глубоким декольте

Блогерши Симона и Мадлен Хольцнагель, которых прозвали «самыми сексуальными сестрами Австралии» в сети, поделились снимком в откровенных образах. Пост появился на странице одной из родственниц в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

Инфлюэнсеры опубликовали кадр с мероприятия в местном ресторане Bert's Bar and Brasserie. Знаменитости позировали в атласных платьях в пол, которые украшали глубокие декольте. Обе девушки убрали волосы от лица, снявшись с макияжем в нюдовых оттенках.

© Соцсети

© Соцсети

Ранее 43-летний арбитр Клаудия Романи, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире судьей», разделась на массаже до стрингов.