Меган Маркл вышла в свет в наряде за 20 тысяч долларов: фото
Меган Маркл снова доказала свою любовь к роскоши. Вместе с мужем, принцем Гарри, она посетила четвёртую игру Мировой серии по бейсболу и выбрала не самый бюджетный наряд из своего гардероба. По подсчётам Radar Online, стоимость её наряда составила 20 тысяч долларов.
Маркл выбрала белую рубашку Givenchy за 770 долларов, джинсы Veronica Beard за 250 долларов и ботинки Stuart Weitzman за 600 долларов, дополнив образ солнечными очками Brochu Walker Cassis за 200.
Главной «дорогой деталью» стали украшения. Она надела подвеску стоимостью больше 6 тысяч долларов, красное золотое сердце с именными монограммами детей Арчи и Лили за 3,5 тысячи и золотой браслет Cartier Love за 7 тысяч, который носит с 2018 года.
К слову, на этом матче актрису и её супруга освистали болельщики. Сассексы не забыли о фирменных бейсболках, но фанатам команды всё равно не угодили.