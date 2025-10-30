Мишель Обама раскритиковала свой стиль из 80-х

Жена бывшего президента США Барака Обамы американский адвокат Мишель Обама оценила свой стиль до встречи с ним фразой «звучит не очень сексуально». Соответствующее интервью публикует People.

Знаменитость рассказала, что в 1980-е годы в ее гардеробе преобладали костюмы с открытыми плечами, блузки и колготки.

«Теперь, когда я это вспоминаю, думаю, что он [Барак Обама] во мне нашел. Мне кажется, это звучит не очень сексуально», — с иронией отметила она.

При этом в разговоре с изданием Обама вспомнила о жизни в Белом доме, где ей приходилось носить строгую одежду. По ее словам, она пыталась смешивать в своих образах строгость и элегантность.

«Вы должны вдохновлять, но при этом быть доступной. Вы должны быть уникальной, но в то же время представительной. И как чернокожая женщина я чувствовала, что должна убедиться, что люди видят мою женственность», — объяснила Обама.

