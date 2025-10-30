Пластический хирург объяснил, почему опасно повторять пластику за звездами

Стремление повторить внешность своих кумиров через пластическую хирургию может привести не только к потере индивидуальности, но и к проблемам со здоровьем. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил главный врач клиники Art Plastic, профессор Тигран Алексанян.

«Попытка скопировать чужую внешность — это путь к разочарованию. Даже самый опытный хирург не может гарантировать идентичный результат, поскольку каждый человек обладает уникальным строением костей, формой лица и структурой мягких тканей. Например, пышные формы Ким Кардашьян естественны для ее типа фигуры, в то время как хрупкие черты Виктории Бекхем гармонично сочетаются с ее телосложением. Попытка девушки астенического сложения увеличить ягодицы с помощью имплантов может нарушить природные пропорции и создать неестественный эффект», — рассказал Алексанян.

Он отметил, что особенно популярной стала ринопластика по образцу знаменитостей. Многие пациенты просят сделать им короткий, вздернутый нос, не учитывая индивидуальных особенностей.

«Нос Виктории Бекхем идеально сочетается с ее выразительными скулами и острым подбородком. Но если перенести эту же форму на лицо с мягкими чертами и квадратным подбородком, результат будет дисгармоничным. При выборе формы носа крайне важно учитывать анатомию костной структуры, толщину кожи, особенности хрящевой ткани и общий тип внешности», — объяснил эксперт.

По его словам, помимо эстетических проблем, существуют и медицинские риски: это возможные осложнения (инфекции, кровотечения), аллергические реакции на анестезию и необходимость повторных коррекций.