Певица Анна Нетребко прогулялась по Вене в дерзком мини-наряде

Летом прошлого года в личной жизни оперной исполнительницы Анны Нетребко произошли серьезные перемены. Певица тогда объявила о разводе с мужем. В браке с азербайджанским тенором Юсифом Эйвазовым звезда была почти 10 лет. Причиной для расторжения отношений стало расстояние. Анна предпочла жить в Вене, в то время как Юсиф намеревался оставаться в Баку.

© WomanHit.ru - МК

Накануне 54-летняя Нетребко запечатлела свою осеннюю прогулку по Вене. Оперная дива посетила дворцовый комплекс «Бельведер». Для выхода в люди певица выбрала полностью черный наряд. Анна примерила куртку с ромбами и короткую кожаную мини-юбку. Массивные сапоги, сумка с бахромой и солнцезащитные очки добавили ее образу нотки дерзости. В описании исполнительница в шутку сравнила себя с вороной.

© Соцсети

Поклонники артистки не оставили ее стильную публикацию без внимания. В комментариях красотой и стройными ногами Анны многие восхитились.