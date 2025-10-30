Полуобнаженная Пэрис Хилтон повторила культовый образ Мадонны

Актриса и модель Пэрис Хилтон повторила образ певицы Мадонны. Знаменитость разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Пэрис Хилтон предстала перед камерой полуобнаженной в парике с кудрявыми волосами. Актриса позировала в массивных серьгах в виде крестов и браслетах. Модель прикрылась голубой тканью. Знаменитость повторила образ Мадонны, в котором та позировала для обложки своего трека Material Girl.

Накануне Пэрис Хилтон в рамках подготовки к Хэллоуину примерила красный комбинезон из латекса. Модель снялась в образе певицы Бритни Спирс в стиле 2000-х.

В сентябре Пэрис Хилтон посетила церемонию вручения премии MTV Video Music Awards, которая прошла в Нью-Йорке. Актриса вышла на красную дорожку в черном футуристичном кожаном мини-платье с пламенем.

Позже Пэрис Хилтон стала героиней выпуска журнала i-D Magazine. На обложке актриса предстала в черно-белом джемпере. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с нюдовыми тенями и помадой. На другом фото модель была запечатлена в черном бюстгальтере, накидке, трусах с завышенной талией и «голой» юбке. Она также надела на шею украшение с жемчугом. Автором съемки выступил фотограф Валентин Эрфрей.