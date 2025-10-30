Модель Кайя Гербер снялась в прозрачном топе без бюстгальтера

Дочь супермодели Синди Кроуфорд, Кайя Гербер, показала фигуру в «голом» топе без бюстгальтера. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

24-летняя Кайя Гербер приняла участие в съемках новой рекламной кампании бренда Mango. На одном из кадров модель предстала перед камерой в черном прозрачном топе из кружева, который дополнила леггинсами и ремнем. Манекенщице уложили волосы в локоны и сделали макияж в естественном стиле.

В начале сентября Кайя Гербер и ее новый возлюбленный Льюис Пуллман стали гостями премьеры фильма «Завещание Анны Ли», которая прошла в рамках Венецианского фестиваля. Модель появилась на красной дорожке в черном полупрозрачном платье, украшенном пайетками, и туфлях на каблуках. Манекенщица добавила к образу солнцезащитные очки и клатч. Актер выбрал брючный костюм, белую рубашку с бабочкой, очки и туфли. На мероприятии влюбленные держались за руки, целовались и обнимали друг друга.

Позже Кайя Гербер снялась в новой рекламной кампании бренда Givenchy. На одном из фото модель предстала перед камерой в трусах с завышенной талией без бюстгальтера. Манекенщица также надела массивные серьги. Знаменитости собрали волосы в небрежный хвост и сделали макияж.