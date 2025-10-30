Жена Бибера снялась в кожаном топе на молнии

Жена певца Джастина Бибера, Хейли, показала фигуру в кожаном топе на молнии. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Хейли Бибер посетила церемонию вручения премии WSJ. Magazine Innovator Awards, которая прошла 29 октября в MoMA в Нью-Йорке. Модель вышла на красную дорожку в черном кожаном топе с молниями, который дополнила поясом. Манекенщица также надела юбку-карандаш, капроновые колготки, белые туфли на каблуках и украшения с бриллиантами. Бизнесвумен уложили волосы в гладкий пучок и сделали макияж с коричневыми тенями, румянами и помадой.

На днях Хейли Бибер в подкасте «In Your Dreams» рассказала, что не будет делать ботокс для лица до 30 лет.

«У меня нет ботокса в лице, за исключением инъекций в челюсть для лечения височно-нижнечелюстного сустава. Я дала себе обещание не колоть его, пока мне не исполнится 30. А когда доживу, тогда и посмотрю, стоит ли вообще это делать. Моя мама ничего не делает со своей кожей и выглядит безумно», — заявила модель.

При этом Хейли Бибер отметила, что тщательно ухаживает за кожей лица.