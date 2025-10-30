Какой шарф подобрать к зиме 2025−2026 и с чем его носить

Зима в наших широтах требует не только тепла и защиты от пронизывающего ветра, но и выразительных акцентов, которые собирают образ воедино за секунду. Правильно выбранный шарф меняет пропорции, добавляет фактуру и цвет, а еще делает даже самый простой и скромный ансамбль заметнее. Стилист Алина Лобанова дала советы, какой аксессуар выбрать и как грамотно вписать его в зимний гардероб.

Объемная вязка — современный текстурный акцент

Зима 2025−26 — про крупную вязку: косы, «бочечки», фактурная резинка. Такие шарфы легко становятся центром образа, даже если остальной комплект минималистичен.

«Носите их с пальто классического кроя — черное или camel — и делайте акцент на фактуре: пусть шарф играет, а не теряется. Добавьте тон в тон шапку бини или гладкую повязку, чтобы усилить вертикаль и визуально вытянуть силуэт. Если верх очень фактурный, оставьте низ очень спокойным (вплоть до обуви), тогда шарф будет работать как единственный арт-объект», — предлагает эксперт.

Цвет-пятно на фоне нейтрали

Если гардероб выдержан в сдержанных оттенках — серый, темно-синий, верблюжий, черный — шарф может стать ярким пятном: глубокий бордовый, насыщенная еловая зелень, креп-индиго или сливовый. Наденьте его с гладкими брюками, кожаной курткой и свитером-водолазкой, и шарф станет завершающим шагом образа. Сумку и обувь подберите в родственной гамме к шарфу, это гармонизирует образ без лишних усилий. Для нежного контраста попробуйте сочетать холодный верх с теплым оттенком шарфа, например графит и вишню.

Длинный шарф-плед

Макси-формат шарфа возвращается: длину выбирайте такую, чтобы можно было обернуть пару раз или даже драпировать как пончо. Этот вариант особенно хорош с прямым пальто, базовой водолазкой и джинсами с челси.

«Главное — держать нижнюю линию простой, без объемных аксессуаров под шарфом. Попробуйте асимметричную драпировку через одно плечо и закрепите невидимой брошью, это добавит архитектуры. В поездках такой шарф заменяет плед и накидывается поверх пиджака или кожаной куртки», — говорит стилист.

Материалы и фактура — от мохера до кашемира

Кашемир, натуральная шерсть, мохер с легким ворсом — всегдашние фавориты, так что этот сезон никак не исключение. Объемная вязка из этих материалов поднимает статус вещи рядом. В сочетании с одеждой из гладких тканей (шерсть, твид, мембрана) фактура шарфа становится графичным акцентом. Для более смелого образа соединяйте ворсистый шарф с кожей или лакированными ботинками, контраст текстур работает на стиль.

Как сочетать с аксессуарами и пропорциями

Когда шарф крупный, пусть будет минимализм в остальном: пальто без лишних деталей, сумка средняя, обувь однотонная. Если шарф узкий и легкий — он подходит под более сложные вещи: кожаная куртка, юбка-миди, высокие сапоги. Пример стилевого приема, пока не ударили настоящие морозы: заправьте концы шарфа внутрь пальто и оставьте открытым V-вырез, чтобы показать интересный свитер или украшение. Если хочется игривости, завяжите узел на одной стороне и сместите драпировку, асимметрия оживляет скучноватую порой классику.