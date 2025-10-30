Как сохранить объем жирных волос до вечера

Жирные волосы к вечеру обычно уже теряют объем и пышность, создавая несвежий вид. Издание Lady.Pravda.Ru рассказало, как справиться с этой проблемой.

У некоторых людей сальные железы в коже головы работают активнее. Это связано с генетикой, гормонами и образом жизни. Агрессивное мытье головы приводит к тому, что пересушенная кожа выделяет еще больше себума. Частота мытья жирных волос индивидуальна — для многих это через день или каждый день, если в графике есть спорт и укладки. Важно использовать мягкие ПАВы, тщательно смывать продукт и распределять кондиционер по длине, а не у корня.

Следует выбирать шампунь с пометкой для жирной или комбинированной кожи головы: мягкие экстракты, крапива, шалфей, хвощ. В некоторых случаях подходят домашние маски с глиной или соком алоэ: нанесение у корней минут на десять и качественное смывание. Слишком частое расчесывание может усилить жирный блеск, так как трение стимулирует железы. В конце дня рекомендуется промывать расческу теплой водой с каплей шампуня, иначе смесь пыли и себума опять окажется на волосах.

Свою роль играет и рацион. Для избавления от жирного блеска следует сократить сахар, отказаться от алкоголя, отслеживать достаточный уровень белка и железа. Кроме того, важно делать аккуратные укладки, чаще менять наволочки на подушках и бережно сушить волосы феном, завершая процесс холодным воздухом.