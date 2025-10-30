В их бутсах Усэйн Болт ставил рекорды: история бренда Puma

Рассказываем о соперничестве братьев Десслеров, создании передовых технологий и спортивных трендов.

Бренд Puma много лет назад закрепил за собой статуc одного из лидеров в мире спортивной моды и обуви, эволюционировав от скромного семейного производства в Германии до компании глобального масштаба.

Главным соперником Puma на протяжении многих десятилетий остаётся бренд adidas. Обе эти марки появились благодаря братьям Рудольфу и Адольфу Дасслерам. Предприятия могли бы процветать в единстве, однако семейные разногласия и обстоятельства сделали это невозможным. Так c чего же началась история бренда Puma и как всё развивалось?

С чего всё началось

Бренд Puma — детище Рудольфа Дасслера. Предприниматель родился в 1898 году в простой, но трудолюбивой семье в Германии. Его отец, Кристоф, работал на небольшой обувной фабрике, а мать, Паула, управляла собственной прачечной и занималась ведением быта.

Родители с детства приучали сыновей к труду. Юные Рудольф и его брат Адольф активно помогали отцу в мастерской. Именно там они учились искусству обувного ремесла, получив навыки, которые в будущем перевернули индустрию спортивной моды.

В непростые 1920-е годы, сразу после окончания Первой мировой войны, братья Дасслеры, полные амбиций и энтузиазма, решили основать собственное дело по производству обуви. Они оборудовали крошечную мастерскую прямо в прачечной своей матери. На благо общего дела трудилась вся семья. Рудольф и Адольф занимались обработкой грубых материалов, превращая их в изделия, мать и сёстры раскраивали ткань и шили детали.

На первоначальном этапе ассортимент ограничивался домашними тапочками и ортопедической обувью. Со временем братья захотели расширить ассортимент и сфокусировались на разработке шиповок для бега. В 1928 году, сотрудничая со спортсменом Йозефом Вайтцером, братья представили на Олимпийских играх в Амстердаме кроссовки для бега. Они были сшиты по специальной технологии, обеспечивавшей идеальное сцепление с трассой.

Вайтцер и другие спортсмены стали выигрывать золото на различных соревнованиях в кроссовках производства семьи Дасслер. Постепенно слава об этой обуви разошлась по всей Европе и наконец добралась до Америки. Этот успех позволил семье расширить производство и завоевать уважение в спортивных кругах. В 1932 году национальная команда Германии уже выступала в обуви компании братьев на Олимпийских играх в США.

В 1937-м под маркой Dassler выпускалось уже несколько десятков моделей, предназначенных для самых разнообразных видов спорта — от бега до футбола. В конце 30-х годов открылась вторая фабрика компании в Херцогенаураxe, что значительно подняло годовую выручку до 400 тыс. марок (эквивалентно около 19 млн рублей в современных ценах).

Разлад братьев

Вторая мировая война нанесла серьёзный удар по семейному бизнесу Дасслеров. Немецкое правительство конфисковало их фабрики для нужд военной промышленности. Адольфу удалось сохранить место на предприятии. Он возглавил производство одежды и обуви для армии. А вот Рудольфа отправили на фронт, откуда его вскоре забрали в американский лагерь для немецких пленных.

Некоторые историки утверждают, что в этот период братья давали показания друг против друга, что окончательно разрушило их отношения. Когда война закончилась, Дасслеры так и не смогли наладить контакт и простить друг друга. Какое-то время им вновь пришлось работать вместе на благо семейного дела.

В 1948 году, после смерти отца, братья приняли решение разделить бизнес. Фабрика Адольфа расположилась на севере от реки Аурах, а Рудольфа — на юге. Дасслеры собрали своих рабочих и предложили каждому самостоятельно решить, под руководством какого брата они готовы работать дальше.

Адольф и Рудольф договорились не использовать старые символы общего дела и сосредоточиться на свежих идеях. Так возникли два будущих гиганта в индустрии спортивной моды. Адольф зарегистрировал компанию под названием adidas. Рудольф же создал бренд Sportschuhfabrik Rudolf Dassler (RUDA).

Первый успех бренда

Изначально в штате компании RUDA было всего 14 человек. Практически сразу после регистрации товарного названия Дасслер принял решение сменить его. Символом бренда выбрали пуму — сильное, быстрое и грациозное животное, которое идеально вписывалось в идею нового бренда. Компанию так и назвали — Puma.

Рудольф сфокусировался на сотрудничестве с футболистами. Он сделал ставку на большой спорт. В 1952 году вышла культовая модель кроссовок Atom, разработанная совместно c тренером сборной ФРГ Зеппом Хербергером. Она стала хитом продаж и любимой обувью немецких футболистов.

В 1954-м бутсы Puma принесли «Ганноверу 96» чемпионство Германии, а шиповки фирмы помогли Хайнцу Фюттереру повторить мировой рекорд в беге на 100 м. Уже в 1956 году Puma шила форму для олимпийской сборной США.

Конец 50-х стал золотой эпохой для компании. Именно в это время бренд запатентовал технологию Formstrip. Она обеспечивает максимальную поддержку стопы во время активных движений. В бутсах с этой технологией команда Бразилии стала чемпионом мира по футболу в 1958 году. Отмечая победу, спортсмены запустили масштабную рекламную кампанию. Благодаря этому о бренде узнал весь мир, а продажи обуви Puma взлетели.

Взлёт и кризис

Через два года обувь компании носили десятки самых знаменитых спортсменов планеты. В 1962-м легенда бразильского футбола Пеле и его команда, обутые в бутсы Puma, стали победителями на чемпионате мира. В 1966-м португальский форвард Эйсебио в бутсах бренда оказался лучшим бомбардиром первенства.

Тем временем соперничество с adidas продолжалось с неослабевающей силой. В 1970-м был подписан «пакт Пеле», который запрещал крупным брендам заключать контракт с футболистом для сотрудничества в рамках очередного чемпионата мира. Puma нарушила этот запрет. Так о новых инновационных моделях их кроссовок узнал весь мир. Благодаря этому шагу компания стала лидером на рынке спортивной обуви.

В течение следующих 15 лет компания выпустила сразу несколько моделей кроссовок, которые до сих пор остаются культовыми и одними из самых продаваемых в мире. В 1982 году появились Torero с технологией DUOFLEX. Эти бутсы отличаются усиленной поддержкой стопы при любом движении. Обувь стала символом чемпионата мира по футболу в Испании.

В 1984-м бренд представил Running Studio — модель со встроенным чипом для треккинга бега, позволяющим отслеживать данные о пройденном расстоянии и темпе. В 1989 году свет увидели кроссовки Trinomic, оснащённые амортизационной системой, снижающей нагрузку на суставы и делающей движение лёгким вне зависимости от покрытия трассы.

Период 90-х стал этапом серьёзных перемен в руководящем блоке компании и кризиса на рынке. В это время принимается решение о необходимости выходить из рамок исключительно профессионального спорта и начать выпуск обуви для повседневной носки. Эта идея фактически подарила компании второе дыхание.

Бренд Puma запустил Street Soccer Cup — турниры по уличному футболу, финальный матч которых проходил у самого Рейхстага. Мероприятия посетили более 1 млн человек, что привлекло внимание к новым коллекциям обуви компании. Новое тысячелетие стало рассветом для бренда, ведь именно тогда им было заключено наибольшее количество самых успешных рекламных контрактов.

Сотрудничество со звёздами

На протяжении десятилетий обуви компании Puma доверяют спортсмены с мировым именем и другие знаменитости. За многие годы своего существования бренд заключил сотни контрактов, которые в итоге принесли ему миллионы.

Усэйн Болт

В 2002-м Puma подписала контракт с Усэйном Болтом. Таким образом компания решила вырваться вперёд в бесконечной гонке с Nike и adidas. Болт, известный своей невероятной скоростью и харизмой, стал лицом бренда. Именно в обуви бренда он поставил свои главные рекорды. Так, например, в 2009 году он стал лучшим в беге на 100 м в кроссовках Puma Complete Theseus.

В 2014 году певица стала креативным директором Puma, сменив на этом посту дизайнера Филлипа Старка. Это был смелый шаг для бренда. Главная цель — освежить имидж компании и привлечь молодую аудиторию. Рианна, известная своим бунтарским стилем и влиянием на поп-культуру, смогла задать новое направление для развития. Её первая коллекция была представлена на Нью-Йоркской неделе моды.

Кара Делевинь

Модель выступила в качестве креативного директора линии Puma x Cara Delevingne в 2018 году. Коллекции были вдохновлены личным стилем Кары — смесью панка, уличной моды и спорта.

В 2019 году Puma выпустила коллекцию одежды и обуви под брендом Puma x Jay-Z (или Puma x Hov), которая включала в себя кроссовки, одежду и аксессуары. Эта коллекция была создана в коллаборации с рэпером. Он лично участвовал в разработке дизайнов и продвижении коллекции.

Бренд сейчас

Puma выпускает широкий ассортимент спортивной одежды и обуви. В основную линейку входят кроссовки для бега, тренировок и повседневной носки. В ассортименте есть в том числе легендарные RS-X, Future Rider и evoSPEED, а также модели, вдохновлённые коллаборациями со знаменитостями.

Одежда бренда включает спортивные костюмы, майки, шорты, нижнее бельё и многое другое. В большинстве своём это вещи, разработанные для активного образа жизни, с использованием дышащих материалов. Кроме того, Puma выпускает разнообразные аксессуары, такие как рюкзаки, сумки, головные уборы и очки.

Производство товаров бренда Puma осуществляется на предприятиях в США, Франции, Германии, Швейцарии, Испании, Гонконге, Вьетнаме и Китае. Компания продолжает расти. Годовой оборот фирмы Puma составил € 8,817 млрд за 2024 год, с ростом на 4,4% с учётом курсовых разниц по сравнению с 2023-м.

Puma начинала как небольшая семейная мастерская и со временем стала одним из лидеров в спортивной моде. Компания адаптировалась к изменениям рынка, преодолевала конкуренцию и сохраняла свою уникальную идентичность.

Сегодня бренд развивается, ориентируясь на инновации и широкую аудиторию, сочетая первоначальные идеи Рудольфа Дасслера, который стремился создавать не просто модную, но ещё и максимально удобную и безопасную обувь для спортсменов.