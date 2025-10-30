Звезда «Отчаянных домохозяек», актриса Ева Лонгория стала гостьей ежегодного гала-вечера журнала Variety Power of Women 2025. Об этом сообщает Just Jared.

50-летняя Ева Лонгория позировала перед камерами в маленьком черном платье с глубоким декольте и жакете. Образ дополнили серьги с бриллиантами и ожерелье.

Гостями вечера также стали Шэрон Стоун, Сидни Суини, Кейт Хадсон, Джейн Фонда, Николь Шерзингер и не только.

В августе папарации подловили Еву Лонгорию во время отдыха с семилетним сыном Сантьяго в Марбелье. Голливудская актриса была запечатлена в черном крошечном бикини и золотой цепочке с подвеской. Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» собрала волосы в хвост и отказалась от макияжа.

До этого Ева Лонгория стала гостьей благотворительного вечера Global Gift Gala, который состоялся в отеле Don Pepe Gran Meliá в Марбелье. Актриса позировала перед фотографами в белом макси-платье с вырезом под грудью.

Ранее Ева Лонгория показала фигуру в сияющем платье с глубоким декольте.