Как ухаживать за ногами в холодное время года

Зимой мы заботимся о лице, теле вообще и руках, но часто забываем про ноги — хотя именно они первыми страдают от перепадов температуры, тесной обуви и сухого воздуха. Теплые сапоги не прощают ошибок ухода: недостаток влаги, плохое кровообращение и микротрещины быстро превращаются в натоптыши и шелушения. Подолог Алена Коломийцева рассказала о простых, но эффективных правилах, которые помогут ногам пережить холодный сезон в комфорте и красоте.

Увлажнение каждый день системно

Холодный воздух и отопление пересушивают кожу не хуже солнца и раскаленного песка. После душа или ванны наносите на стопы крем с жирами и мочевиной — она удерживает влагу и делает кожу мягкой.

«Главное — не переусердствовать: излишки средства оставляют ощущение липкости и могут спровоцировать потливость. Если кожа трескается, перед кремом используйте раз в неделю маску или носочки с мягкими кислотами — они растворят ороговевший слой и дадут крему впитаться глубже», — объясняет эксперт.

Многим хорошо бы поверить: узкие сапоги и высокий каблук — главные враги здоровых стоп зимой. Они пережимают сосуды, ухудшают питание кожи и провоцируют мозоли. Лучше выбрать пару на устойчивом каблуке до пяти сантиметров с просторным носком и натуральной стелькой. Если ноги быстро мерзнут, вкладыши из овчины или термостельки спасут без вреда для циркуляции. Важно проверять, чтобы обувь не натирала даже в толстых носках — именно зимой микротравмы заживают особенно медленно.

Теплые ванночки для стимуляции кровотока

Переохлаждение стоп снижает иммунитет и вызывает спазм сосудов, поэтому полезно хотя бы раз в неделю устраивать теплые ванночки (около 38°C).

«Добавьте морскую соль, немного соды или пару капель эфирного масла чайного дерева. После 10–15 минут мягко промокните ноги полотенцем и нанесите крем. Такая процедура улучшает кровообращение, помогает коже дышать и снимает напряжение после дня в сапогах. Если есть склонность к отекам, можно закончить контрастным обливанием», — советует подолог.

Педикюр — не только летом

Зимой кожа утолщается быстрее, ведь обувь создает постоянное трение. Педикюр раз в 4–6 недель остается необходимостью, а не роскошью. Выбирайте аппаратный вариант без агрессивных распариваний — он не травмирует кожу и делает стопы ровными. Между процедурами используйте пилку или терку для профилактики грубых участков, но не трите слишком усердно — иначе кожа ответит еще большей сухостью. Подпиливайте ногти строго по прямой линии, чтобы избежать врастания уголков.

Питание, движение и профилактика

Чтобы ноги не мерзли в морозы, важно поддерживать общее кровообращение: ежедневные прогулки, растяжка и массаж стоп делают больше, чем любые кремы. Утром полезно пару минут покатать стопой массажный мяч или деревянный ролик — это активизирует лимфоток и снимает застой. Следите за уровнем железа и витамина D — их дефицит ухудшает микроциркуляцию и заживление кожи.